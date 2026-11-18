Президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, где ему оказали самый высокий уровень приема среди иностранных лидеров, прибывших на саммит АТЭС.

Российскому президенту Владимиру Путину оказали самый высокий уровень приема среди иностранных лидеров, прибывших в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, китайская сторона обеспечила российскому президенту особый уровень встречи в аэропорту.

Путин прибыл в Шэньчжэнь 17 ноября. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября.

В состав китайской делегации на переговорах председателя КНР с президентом РФ вошли представители руководства Компартии Китая и главы внешнеполитического и торгового ведомств страны.

Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоятся в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».