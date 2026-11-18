В состав китайской делегации на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным вошли представители руководства Компартии Китая и главы внешнеполитического и торгового ведомств страны.

Встреча лидеров двух государств проходит в Шэньчжэне, в провинции Гуандун, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В переговорах со стороны Китая также участвуют член Политбюро ЦК КПК и начальник Канцелярии ЦК партии Цай Ци, глава МИД КНР Ван И, министр коммерции Ван Вэньтао, секретарь партийного комитета КПК провинции Гуандун Хуан Куньмин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Ван И и Цай Ци входят в Политбюро ЦК КПК.