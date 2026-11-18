Проходящие в среду на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в формате рабочего завтрака.

Переговоры в узком составе проходят при участии главы российского МИД Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В ходе рабочего завтрака запланировано обсуждение вопросов международной политической повестки, в том числе украинской темы и взаимодействия в АТР.

Напомним, в ходе переговоров лидеров РФ и КНР в широком составе планировалось обсудить вопросы развития сотрудничества двух стран в экономической сфере.