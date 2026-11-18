Изменения в международной обстановке не отражаются на готовности Китая к сотрудничеству со всеми странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Делового саммита АТЭС.

«Независимо от изменений в международной обстановке, решимость Китая сотрудничать и добиваться взаимовыгодных результатов со всеми странами останется неизменной», - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, КНР стала масштабной экспериментальной площадкой, на которой в реальных условиях проводится проверка передовых технологий.

Председатель КНР отметил, что в Китае созданы условия для многократного совершенствования новых технологий.

Напомним, на проходящих в среду на полях саммита АТЭС переговорах с российским президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР не подвержены мировой конъюнктуре.