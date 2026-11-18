Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоятся в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Комплекс предназначен для приема иностранных делегаций и представителей высшего руководства Китая. Название резиденции связано с мифическим существом Цилинь, которого называют китайским единорогом. В китайской культуре он считается символом долголетия и благополучия. Комплекс открылся 17 июня 1997 года.

Ожидается, что 19 ноября лидеры трех государств обсудят вопросы поддержания международного мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между крупнейшими державами.

Ранее журналист ИС «Вести» Павел Зарубил показал видео из зала, где будут проходить переговоры лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.