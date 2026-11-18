Европейские чиновники обеспокоены предстоящей трехсторонней встречей лидеров РФ США и КНР на полях саммита АТЭС в Китае, пишет Politico, ссылаясь на источники.

По информации СМИ, официальные лица в Евросоюзе опасаются, что будущая система безопасности в Европе будет определена без них.

Также сообщается об опасениях европейских политиков относительно планов Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, лидеры РФ, США и КНР встретятся на саммите АТЭС в КНР в ближайший четверг.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе не нашли «супергероя» для переговоров с Путиным и Трампом.