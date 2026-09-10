Сводка СВО за 10 сентября. Русская армия выходит на линию штурма Харькова

На харьковском участке фронта войска группировки «Север» освободили населённый пункт Гоптовка. Об этом официально сообщило в сводках Минобороны РФ. Военные эксперты отмечают, что этот населённый пункт находится юго-восточнее Казачьей Лопани, и установление контроля над ним, мало того, что приближает российские войска к Харькову, прорыв выводит нас к главной линии, с которой может начаться штурм города-миллионника: Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы. Не стоит забывать, что восточнее Гоптовки проходит знаменитая трасса М-20 Белгород — Харьков.

Кроме того, российскими войсками той же группировки «Север» взят под контроль населённый пункт Зарубинка. Это северо-восточная часть Харьковской области. На этом участке фронта ВС РФ блокировали двухтысячную группировку ВСУ, загнав её в «котёл», в котором сейчас усиленно добивают. Военные сообщают, что только за последние сутки потери украинских войск в окружении составили почти 200 боевиков. Все попытки вырваться из «котла» пресекались артиллерийским огнём, включая реактивные системы залпового огня.

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Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север», а это харьковское и сумское направления, составили за сутки 230 украинских солдат и офицеров, две бронемашины, 18 единиц боевой техники и артиллерийское орудие крупного калибра.

Бои за Красный Лиман

На краснолиманском направлении в течение дня сохранялась напряжённая ситуация, которую военные именуют «качелями». В ходе таких боёв населённые пункты или отдельные позиции по несколько раз переходят из контроля одной стороны к другой. Сегодня российским военным группировки «Запад» удалось расширить зону контроля в нескольких районах Красного Лимана.

При этом военкоры отмечают, что в районе села Дробышево ситуация продолжает оставаться очень сложной: противник наносит контрудары и местами ему удаётся продавливать нашу оборону. Ответными ударами мы возвращаем территорию под наш контроль, и так может происходить по несколько раз в течение недели. Минобороны РФ отмечает, что общее состояние дел на краснолиманском участке фронта стабильное. Противник несёт значительные потери. Только за последние сутки в зоне ответственности группировки «Запад» уничтожено более 200 боевиков. Кроме того, из строя выведено 19 единиц боевой техники ВСУ, в том числе и натовского производства, одно артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Удар по ВСУ. Фото: кадр видео/ Минобороны РФ

Киев горит днём и ночью

Даже днём ВС РФ не снижали интенсивности ударов по военным объектам в глубоких украинских тылах. Источники передают, что в самом Киеве было поражено несколько производств и складов с беспилотниками дальнего радиуса действия, которые в ближайшее время планировали перебросить в Сумскую и оккупированную часть Херсонской области для нанесения ударов по российским городам.

Среди дневных ударов возмездия военные эксперты отмечают атаки по военным целям в Николаеве. Уже точно известно, что в городе уничтожены логистические центры, которые тесно сотрудничали с ВСУ и хранили на территории своих складов военное имущество и боеприпасы. Среди уничтоженных целей — два логистических центра: «Делевери» и «Нибулон», склад хранения беспилотников на территории завода «Конвейрмаш» и ёмкости с ГСМ в морском порту.

Прямо сейчас Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает, что в 18:51 зафиксирован прилёт реактивных «Гераней» по целям в Киеве. Взрывы сопровождаются повторной детонацией. Попали чётко. Взрывы гремят в Днепропетровске, Харькове, Луцке и Одессе.