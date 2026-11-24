Российская сторона готова делиться с партнерами наработками в сфере воплощения муниципальных и общественных проектов. Об этом сообщил президент Владимир Путин в приветствии участникам первого Международного муниципального форума.

Как подчеркнул глава государства, Москва настроена на профессиональное и партнерское обсуждение данной проблематики с государствами БРИКС, СНГ и иными международными объединениями.

«Убежден, что нынешний форум внесет свой вклад в наращивание такого плодотворного сотрудничества», — отмечается в телеграмме.

Путин обратил внимание на то, что отечественное местное самоуправление опирается на важные традиции и в настоящее время развивается на надежном конституционном фундаменте, входя в единую систему публичной власти.

Совершенствование работы муниципалитетов и укрепление их инфраструктуры, как отметил президент, обеспечивают национальные проекты, а также образовательные и кадровые программы.

Ранее сообщалось об итогах Международного форума «Российская энергетическая неделя».