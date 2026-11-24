Сегодня обсуждаются новые правила для разработчиков и распространителей видеоигр. Нужно, чтобы они не мешали российским студиям и помогали нашим геймерам, которые стабильно показывают высокие результаты на мировой арене. Такое мнение высказал глава комитета ГД по молодёжной политике, Герой России Владислав Головин.

«Отечественная индустрия должна создавать востребованные продукты и конкурировать на равных с международными игроками. Правила работы на российском рынке нужно сделать едиными для всех компаний. При этом регулирование обязано учитывать специфику геймдева, где проекты постоянно обновляются, получают дополнения и новые функции», — сказал он.

Владислав Головин также добавил, что не менее важна защита самих геймеров. По его словам, пользователи из России часто сталкиваются с ограничениями доступа к зарубежным платформам и сервисам, а иногда лишаются возможности приобретать игры и пользоваться привычными инструментами. Парламентарий считает, что национальная принадлежность не должна становиться поводом для произвольного ограничения доступа.

«В „Единой России“ считают необходимым добиваться соблюдения прав пользователей и равных условий для них в цифровой среде. Мы поддерживаем подход, предложенный нашим президентом и лидером партии, не раз отмечавший как чрезвычайно важную вещь необходимость разработки „контента, в котором заложено уважение к истории, традициям, к бабушкам и дедушкам, к родителям и стране“. Это создаст огромный, мощный фундамент стабильности в державе», — отметил Владислав Головин.

Депутат подчеркнул, что подобный контент необходим. Именно поэтому он должен быть современным, умным и конкурентоспособным.

«Видеоигры давно вышли за рамки развлечений. Они совершенствуют цифровые навыки, помогают моделировать сложные процессы, используются в образовании, для подготовки высококлассных специалистов, в том числе в технологической и оборонной сферах», — заявил он.

Глава думского комитета резюмировал, что госрегулирование в сфере видеоигр должно гармонично сочетаться с ростом отрасли. По его мнению, важно обеспечить выпуск безопасных и легальных цифровых продуктов, укреплять позиции российских разработчиков и сохранять для пользователей доступ к актуальным технологиям — такой баланс стоит заложить в основу государственной политики.