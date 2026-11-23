«Единая Россия» продолжает системно поддерживать бойцов в зоне проведения СВО. Совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» она организовала очередную поставку необходимой спецтехники в Ростовскую область. Военнослужащим передали 60 квадрокоптеров «Мавик», а также 15 квадроциклов с прицепами и дизель-генератор.

На встречу приехал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Он отметил, что только за последний месяц гуманитарные грузы ушли из разных регионов страны: из Красноярского края, Свердловской, Челябинской и Московской областей, Приморья.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Фото: Единая Россия

«На сегодняшний день «Единая Россия» уже поставила более 140 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В эту работу включены все без исключения региональные, местные, первичные отделения партии. Кто-то приобретает оборудование, кто-то плетёт сети. Мы продолжим эту работу до самой Победы», - сказал он.

Владимир Якушев добавил, что большая часть помощи формируется адресно – по непосредственным заявкам военнослужащих.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Фото: Единая Россия

Директор благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергей Павленко напомнил, что партия и фонд подписали соглашение о совместной деятельности.

«Вместе с «Единой Россией» мы приобретаем всё необходимое и передаём военнослужащим. Это важная работа, которая помогает в достижении нашей Победы», - сказал он.

С начала проведения специальной военной операции «Единая Россия» регулярно оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали миллиарды рублей. Тысячи дронов ударного типа, беспилотников-разведчиков, средств РЭБ, раций и другого необходимого оборудования доставили участникам СВО представители партии за всё время спецоперации.