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Памфилова заявила о возможной провокации с бюллетенями на участке в Коми

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Инцидент с обнаружением заполненных бюллетеней на одном из участков в Республике Коми мог носить характер спланированной провокации. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Соответствующее заявление глава ведомства сделала в ходе брифинга, посвященного ходу единого дня голосования на выборах в Госдуму и региональные органы власти.

Как уточнила Памфилова, речь идет о 48 избирательных бюллетенях, выявленных в субботу, на которых предварительно были проставлены отметки в поддержку конкретной политической силы.

«Я сейчас категорично ничего не могу утверждать, но в процессе расследования того, что произошло, есть основания, есть вероятность того, что это могла быть провокация», — сказала она.

При этом глава ЦИК акцентировала внимание на необходимости дождаться завершения официального расследования, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы.

Ранее Памфилова заявила о возбуждении 22 уголовных дел, связанных с выборами.
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ПолитикаВ РоссииЭлла ПамфиловаЦИК Россиивыборы в ГосдумуРеспублика Коми
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