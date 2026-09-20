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В Южном Судане впервые открыли участок на выборах в Госдуму

Посольство РФ в Судане
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В посольстве России в Южном Судане в воскресенье открылся избирательный участок №8257 для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские выборы в Южном Судане ранее никогда не проводились. Таким образом, нынешнее голосование стало первым в истории самой молодой страны мира.

Перед началом голосования сотрудники посольства исполнили гимн России. После церемонии на участке началось голосование.

Также 20 сентября избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму России открылись в российских дипломатических представительствах в странах Европы.
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