В Южном Судане впервые открыли участок на выборах в Госдуму

В посольстве России в Южном Судане в воскресенье открылся избирательный участок №8257 для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские выборы в Южном Судане ранее никогда не проводились. Таким образом, нынешнее голосование стало первым в истории самой молодой страны мира.

Перед началом голосования сотрудники посольства исполнили гимн России. После церемонии на участке началось голосование.

Также 20 сентября избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму России открылись в российских дипломатических представительствах в странах Европы.