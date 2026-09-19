Памфилова: возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами

За период избирательной кампании в российских регионах возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.

За последние сутки в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. При этом 24 сообщения о якобы совершенных актах терроризма оказались ложными. Такие случаи зафиксировали в 15 субъектах Российской Федерации.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня — до 20 сентября.