Новейший гвардейский морской тральщик «Дмитрий Лысов», относящийся к проекту 12700, официально включен в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Торжественные мероприятия по подъему военно-морского флага и зачислению судна в списки флота прошли в городе Балтийске.

Ключевой особенностью данного класса судов является применение монолитного стеклопластика при изготовлении корпуса. Подобное инженерное решение делает конструкцию легче и долговечнее традиционных стальных аналогов, сохраняя при этом высочайший уровень прочности.

Заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев подчеркнул, что судно получило имя в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова. В сентябре 1944 года офицер героически погиб, обеспечивая безопасный проход конвоев и командуя отражением атаки вражеской подводной лодки.

Разработка базового тральщика проекта 12700 «Александрит» велась специалистами Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Основное назначение корабля заключается в поиске и ликвидации минных заграждений в районах базирования флота с безопасного расстояния.

Технические характеристики судна включают водоизмещение порядка 890 тонн, длину 62 метра и ширину 10 метров. Максимальная скорость хода достигает 16 узлов, а численность экипажа составляет 44 человека.

Ранее стало известно, что для ВМФ России построят новейший надводный фрегат.