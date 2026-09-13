Патрушев: военные корабли РФ сопровождают суда, защищая их от захвата

Сопровождение российских торговых судов военными кораблями помогает защитить их от захвата. Об этом заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«То, что наши корабли [сопровождают], конечно, помогает», — сказал он.

Патрушев отметил, что на Западе услышали предупреждение Владимира Путина об ответных мерах за нападения на российские торговые суда. По его словам, пока западные страны не готовы к новым провокациям, но их нельзя исключать в дальнейшем.

Ранее стало известно, что с задержанного в Норвегии научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Россию вернулись 69 человек. Судно остается пришвартованным в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген.