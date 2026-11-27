Владимир Желонкин стал заместителем министра культуры России. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Назначить Желонкина Владимира Борисович заместителем министра культуры Российской Федерации», — говорится в документе.

С марта 2025 года Желонкин работал в Минпросвещения. В качестве заместителя министра он отвечал за информационную политику ведомства и координировал вопросы среднего профессионального образования. В сентябре 2026 года он ушел с этой должности по собственному желанию.

До работы в министерстве Желонкин занимал руководящие посты в медиасфере. В 2013 году он стал президентом издательского дома «Коммерсантъ», в 2016-м возглавил его в качестве генерального директора, а в 2018 году также занял должность главного редактора.

Желонкин окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В начале 1990-х годов он работал в сфере коммуникаций и банковском секторе, а в 1999 году возглавил информационное агентство Русской православной церкви.

Во второй половине 2000-х годов Желонкин работал в компании «Связьинвест» и Главном управлении воспитательной работы Минобороны. В 2010–2011 годах руководил медиагруппой «Звезда». После этого до перехода в «Коммерсантъ» занимал пост заместителя полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.