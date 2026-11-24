Активисты из Ульяновской и Воронежской областей, а также Республики Татарстан проводят восстановительные работы в частном секторе и на территории социальных учреждений.

Лагерь «Курский рубеж» запустили 15 июля прошлого года по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. Он работает в Курском приграничье. Волонтёры «Единой России» из разных регионов России приезжают сюда, чтобы помочь местным жителям ликвидировать последствия атак ВСУ.

Уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич отметил, что за время действия лагеря в нём побывали 942 человека из 72 регионов нашей страны. Это люди в возрасте от 18 до 76 лет.

«Объединяющая и истинно исцеляющая сила российского человека, наш генетический код проявляется в таких делах и миссиях», — подчеркнул он.

В селе Кромские Быки волонтёры оказали помощь местному жителю — собрали и обшили крыльцо профлистом. В Сугрово активисты позаботились о доме матери участника специальной военной операции. Они провели электричество, обновили часть проводки, утеплили душевую комнату и загерметизировали окна монтажной пеной.

В Курске добровольцы участвуют в устранении последствий атаки от 19 ноября: из‑за неё пострадали 98 объектов — жилые дома (и многоквартирные, и частные), больница, колледж, здание суда, а также два памятника культурного наследия.

За период своей работы волонтёры лагеря «Курский рубеж» привели в порядок 208 домовладений, обустроили 129 дворов и помогли устранить разрушения почти в 100 местах, где были зафиксированы попадания.

Напомним, что волонтёрские лагеря «Единой России» сегодня уже действуют в Курской и Белгородской областях, Республике Дагестан. До этого активисты партии помогали ликвидировать последствия ЧС в Чёрном море в лагере «Черноморский рубеж», а волонтёры «Прибайкальского рубежа» занимались профилактикой и тушением пожаров в Иркутской области.