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Российский артиллерист уничтожил четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Минобороны РФ / кадр видео
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Младший сержант Евгений Руденко вместе с расчетом артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» уничтожил четыре пункта управления беспилотниками украинских подразделений и до десяти военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, задача выполнялась при взаимодействии с расчетом беспилотников и в условиях интенсивного артиллерийского огня. При этом сохранялась высокая угроза применения противником FPV-дронов.

В Минобороны отметили, что благодаря действиям Руденко и его сослуживцев удалось поразить выявленные позиции и пункты управления беспилотными аппаратами. Ведомство связало результат с профессиональной и слаженной работой артиллерийского расчета.

Ранее ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов БПЛА по объектам военной логистики, складским помещениям и портовой инфраструктуре на Украине. 
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