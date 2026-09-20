Российский артиллерист уничтожил четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Младший сержант Евгений Руденко вместе с расчетом артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» уничтожил четыре пункта управления беспилотниками украинских подразделений и до десяти военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, задача выполнялась при взаимодействии с расчетом беспилотников и в условиях интенсивного артиллерийского огня. При этом сохранялась высокая угроза применения противником FPV-дронов.

В Минобороны отметили, что благодаря действиям Руденко и его сослуживцев удалось поразить выявленные позиции и пункты управления беспилотными аппаратами. Ведомство связало результат с профессиональной и слаженной работой артиллерийского расчета.

Ранее ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов БПЛА по объектам военной логистики, складским помещениям и портовой инфраструктуре на Украине.