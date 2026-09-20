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ВС РФ поразили в порту Одессы сухогруз, доставлявший комплектующие для ВСУ

Изображение сгенерировано ChatGPT
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов БПЛА по объектам военной логистики, складским помещениям и портовой инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также были атакованы морские суда, используемые в интересах ВСУ.

По данным МО, в результате проведенной операции были успешно поражены ключевые цели. В частности, в Одесской области уничтожено морское судно типа «сухогруз», которое осуществляло доставку грузов военного назначения в порт Одесса.

Кроме того, удар был нанесен по логистическому центру «Новая почта», расположенному в полутора километрах к северу от Одессы. Данный объект использовался для складирования и последующего распределения военных грузов, поступающих на украинскую территорию.

В Киевской области высокоточным оружием был поражен склад «FIRE POINT» в населенном пункте Боярка, находящемся в 11 километрах к юго-западу от столицы. Отмечается, что на этом предприятии хранились комплектующие детали и стартовые ускорители, предназначенные для беспилотников большой дальности.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ тараном сбили в воздухе БПЛА ВСУ под Красным Лиманом.
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ОбществоАрмияКиевская областьпорт Одессасухогруз всуМинобороны РФ
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