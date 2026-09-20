Украина столкнулась с дефицитом локомотивов, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. По его словам, с начала СВО ВС РФ поразили 500 единиц подвижного состава, а в этом году потери уже дошли 250 единиц. Из-за этого «незалежная» начала просить у союзников поезда под русскую колею 1520 мм.

Такой результат — крайне яркий показатель наших действий в ходе рельсовой войны. Множество ударов БПЛА наконец-то дали серьезный результат. Кроме того, прослеживается он и на земле. «Укрзализныця» уже заявила об остановке пригородного сообщения в Харькове из-за частых воздушных тревог, убыточности и ударов ВС РФ.

А в прошлом о сложной ситуации с поездами говорилось в Запорожье. Там тоже локомотивы врага регулярно горят. Но на этой неделе, пожалуй, был рекорд дальности поражения подвижного состава. Один из поездов наша «Герань» накрыла в районе, лежащем недалеко от польской границы. Это также очень хороший пример действий по отсечению логистики.

«Локомотивы атакуются из-за того, что железная дорога занимает второе место по количеству перевезённых грузов. Если оружие и боеприпасы поступают в порты или идут через границу, то в дальнейшем их развозят либо железной дорогой, либо автотранспортом. Поэтому мы бьем и по тому, и по другому», — подвел черту военный аналитик Алексей Леонков.

Прилетает и по Киеву. Сегодня очередной целью ударов стала инфраструктура на станции «Никольская Слободка». «Укрзализныця» подтвердила повреждение станции и временное прекращение движения Kyiv City Express на участке Дарница-Почайна. Судя по всему, ВС РФ повредили пути, подвижной состав и другие объекты. Узел важен тем, что через него идет связь правобережной и левобережной частей киевского железнодорожного узла. А это уже позволяет перебрасывать военные грузы с запада и центра страны к передовой.

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Месть нацистам

Во время отражения удара на краснолиманском направлении хорошо отработала наша авиация, сообщала «Украина.ру». Вооруженные силы России уничтожили штаб командования 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе «Азова»*. Во время массированного удара ВС РФ выжгли пять пунктов временной дислокации, склады оружия и БПЛА. В результате атаки сгинул комбриг врага Ярослав Левенец.

Масштаб потерь и от боев, и из-за ударов оказался такой, что в Харькове даже запустили срочные сборы донорской крови, а в Изюме, городе, где были основные цели авиации, царила настоящая паника.

Украина осталась без ПВО

ВСУ не смогли провести успешных испытаний БПЛА, способных сбивать русские реактивные дроны. Все тесты образцов заканчивались провалом. Кроме того, не появилось у врага и ракет к ПВО, способных сбивать баллистические боеприпасы. Нардеп Верховной Рады Роман Костенко отметил, что ждать успехов в этой области не приходится.

«Противобаллистическая оборона — не ближайшая перспектива, это факт. Давайте не будем обманывать. В ближайшую зиму и, возможно, еще какое-то время мы будем зависеть от наших партнеров в вопросах перехвата именно баллистических ракет», — заявил нардеп.

Впрочем, партнеры не слишком шевелятся. Самый крупный транш за последнее время — 10 ракет PAC-2 к комплексам Patriot, которые из своих запасов решила отдать Германия. При этом, полагал ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, это старые образцы.

«В конце этого года в ФРГ заработает завод по производству PAC-2. Так что, вероятно, Берлин просто отдал 10 наиболее старых боеприпасов и готовится упаковать на свои склады новые образцы, как только продукция начнет производиться. Что до Украины, то она хоть и законтрактовала поставку с этого завода 600 ракет, но пока ей надеяться не на что», — отметил эксперт.

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Разгром ВСУ в Харьковском котле

Вооруженные силы России продолжают громить противника на севере Харьковской области. За минувшие дни ВС РФ освободили Малую Волчью, Ольховатку, зашли в Приколотное и Гогино, взяли Шевченково и Черняков.

Все это показательные события. Наши войска рассекают силы противника и изолируют их в малых котлах, отмечал военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, возможности вырваться у врага уже нет. С этим мнением согласен и военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы зачистили Ольховатку, расширяем стенки на юге. Внутри давим на противника. Но в целом-то скорость зачистки котла сейчас не главное. Намного важнее сберечь наших парней, ведь ВСУ еще не слишком активно сдаются. Так что хоть из-за этого зачистка и может идти дольше, но ее итог не поменяется. Противник будет разбит», — поводит черту собеседник.

Орехов почти взят в котел

Серьезно меняется и обстановка в районе Орехова. Наши части на этом участке освободили Новоандреевку. Этот успех стал крайне важен для ВС РФ. Русские войска сейчас ведут зачистку города, давят противника в селе Преображенка, а также отрезают маршруты, которые еще может использовать Киев.

Впрочем, выйти из клещей русской армии получится далеко не у всех боевиков врага. «В городе наши силы ведут зачистку, бьют врага на окраинах, перерезали основные дороги его снабжения. И сейчас ударами авиации мы лишаем его маневра резервами. В результате проблемы у Киева будут на всех участках боев за ореховский укрепрайон», — подчеркивает офицер.

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Мосты в огне

Еще в начале недели ВС РФ поразили мост в Затоке. Объект получил серьезные повреждения и может быть выведен из строя на срок около 20 дней. Одновременно с этим на Западе начали говорить о проблемах с поставками зерна по южным коридорам. Мол, снабжение через дунайские порты, к которым как раз и тянутся железнодорожные ветки, сейчас крайне осложнено.

Впрочем, вероятно, что маршрут не оживет и через 20 дней. Наши войска будут атаковать его и в будущем.

*Организация признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ