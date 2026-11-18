Республиканцы в палате представителей Конгресса США намерены исключить из проекта оборонного бюджета положения о поддержке Украины и введении новых ограничений против России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, спикер палаты представителей Майк Джонсон и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст выступают за исключение из законопроекта о национальных оборонных ассигнованиях (NDAA) ряда мер в отношении Киева.

Речь идет об обмене разведывательными данными, расширении военной помощи Украине и введении адресных санкций против Москвы.

Как ожидается, окончательную редакцию документа согласуют в первую неделю декабря.

При этом официальными комментариями NBC News не располагает.