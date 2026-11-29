Владимир Зеленский получил очередное предупреждение от лидеров стран Европейского союза. В этот раз свое недовольство главе киевского режима выразили власти ФРГ.

Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это чревато для Киева.

Напомним, по данным Der Spiegel власти Германии обеспокоены возможностью распространения украинского конфликта на Балтику и призывают Киев к сдержанности.

По словам одного из собеседников издания, расширение зоны конфликта на Балтику несет непредсказуемый риск эскалации. Как отмечается, в Берлине давно опасаются подобного развития событий, а министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил украинского коллегу Евгения Хмару о том, что активизация атак Киева на Балтике способна затруднить дальнейшую помощь Украине.

Кроме того, власти ФРГ допускают, что в случае действий ВСУ в балтийском регионе Москва может дать жесткий ответ и обвинить НАТО в содействии этим ударам. В субботу в Финском заливе в трех морских милях от российской границы подвергся удару следовавший в Калининград российский сухогруз Sparta II. В Минобороны Финляндии допустили причастность Украины к этой атаке.

Соколов, комментируя этот инцидент, отметил, что не стоит переоценивать обеспокоенность Берлина относительно действий Украины в Балтийском регионе.

«Берлин и сам проводит политику милитаризации региона и понимает, что данная политика может привести к нежелательной эскалации, в том числе военной. Эта политика, в частности, вызывает обеспокоенность и у РФ. В данной ситуации Берлин может быть недоволен теми или иными действиями Киева, которые могли быть неизвестны немецким властям. Это может свидетельствовать о недостаточной осведомленности, но в целом Берлин, конечно, будет поддерживать украинские действия, в том числе и в Балтийском регионе, и будет содействовать его милитаризации», - пояснил эксперт.

Ранее Мелони заявила, что сыта по горло выходками Зеленского.