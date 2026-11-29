ВСУ отменяют часть боевых операций с использованием ударных беспилотников средней дальности из-за ограничений Starshield. На Украине заявляют, что ограничение спутниковой связи — это не разовая техническая проблема, а сознательное политическое решение.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что через ограничение Starshield американский президент Дональд Трамп может воспитывать хамящего Зеленского.

«У Илона Маска есть возможность только контролировать Starlink, Starshield он не контролирует. Если есть ограничения по Starshield, значит, они введены по решению правительства США. Думаю, это даже не месть, а, скорее, воспитание Зеленского. С точки зрения возраста Трампа, Зеленский — это молодой человек, который привык хамить со сцены всем, кому угодно, и считает, что в обычной жизни, и в том числе в большой политике, нужно вести себя так же, как в «95-м квартале». Трамп его периодически ставит на место. Но тут надо учитывать, что на сегодняшний день демократы доминируют в Конгрессе в обеих палатах, поэтому Трамп на более решительные и серьёзные действия не идёт, но во всяком случае пытается как-то дать понять Украине, что тот курс, который она проводит, — это тупиковый курс», — объяснил военный эксперт свою позицию.

Напомним, что Зеленский не раз хамил Трампу. Последним поводом для претензий стала военная помощь США Израилю. Зеленский упрекает Вашингтон в том, что тот не даёт Украине ракеты, хотя мог бы.