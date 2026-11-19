Визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику, где российский лидер участвовал в саммите АТЭС, подошёл к концу.

На лётном поле главу государства провожала рота почётного караула. Поднявшись по трапу, российский лидер помахал рукой тем, кто его провожал. Затем воздушное судно президента РФ покинуло аэропорт города Шэньчжэнь.

Из Китая Владимир Путин отправился в Таджикистан — там у него запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном, главой этой республики. По словам российского президента, с таджикистанским коллегой он намерен обсудить вопросы безопасности, включая аспекты, связанные с Афганистаном, а также совместные проекты Москвы и Душанбе.

В рамках саммита АТЭС Путин участвовал в мероприятиях, среди которых была и первая встреча лидеров России, КНР и США. Кроме того, глава российского государства провёл отдельные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.