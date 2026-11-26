Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране учреждается Всероссийский день детской книги.

Отмечать этот праздник решено каждый год 26 марта.

В документе, обнародованном на официальном портале правовой информации, поясняется цель нововведения. Она состоит в том, чтобы популяризировать чтение среди подрастающего поколения.

Действие указа началось с момента, когда он был подписан.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин учредил ежегодный Кубок защитников Отечества для ветеранов.