Саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, на полях которого встретились лидеры России, США и Китая, вызвал обеспокоенность в Европе из-за дальнейшей судьбы Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По оценке издания, встреча вновь отодвинула Европу на второй план. При этом лидеры ряда стран ЕС осознают, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу, а для сохранения влияния на международной арене необходимо налаживать контакты с Москвой.

«Теперь роли поменялись», — резюмировали в публикации.

Ранее издание Bloomberg писало, что Путин дал «мощный отпор» усилиям по международной изоляции РФ. Отмечается, что во время совместного фотографирования участников саммита президенты России и США заняли центральные места рядом с председателем КНР.