Президент России Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию трехсторонней встречи с участием американского лидера Дональда Трампа. Переговоры проходят в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

«Я хотел бы выразить благодарность китайской стороне и председателю Китайской Народной Республики за проведение этой встречи, которая впервые собрала лидеров трёх государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая и Соединённых Штатов Америки», — заявил Путин.

Ожидается, что участники переговоров обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Ранее в Москве не исключали, что лидеры также затронут украинскую тематику.

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа стала первой в истории трехсторонней беседой руководителей России, Китая и США.