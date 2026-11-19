Прошедшая встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Китае позволила сконцентрировать внимание на наиболее важных глобальных вопросах перед предстоящими трехсторонними переговорами, которые станут историческими. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, затем американский встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня также ожидается трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая в Qilin Mountain Villa — пятизвёздочном курорте на северо-западе Шэньчжэня.

«Сам факт встречи Путина и Трампа достаточно полномасштабный, то есть, это не было встречей на ногах. Эта встреча предполагала обсуждение субстантивных вопросов. Сам факт очень важен, потому что ни телефонные звонки, ни обмены руковожатиями не дают двум сверхдержавам, ракетно-ядерным сверхдержавам, сконцентрировать внимание на ключевых вопросах не только двустороннего сотрудничества, но и глобального», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что прошедшая встреча стала важной для сферы мировой безопасности.

«Я полагаю, что украинский конфликт был также одним из наиболее важных вопросов. То, что его обсуждение идет именно с Вашингтоном, это также крайне важно. А то, что переговоры проходили буквально перед исторической встречей треугольника Москва-Пекин-Вашингтон, говорит о многом. Наверняка проговаривались какие-то темы, которые также могут стать предметом обсуждений встречи трех лидеров», — отметил депутат.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры Трампа и Путина длились около 40 минут. Российский лидер покинул место встречи в отличном настроении. Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.