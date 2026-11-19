Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где пройдет трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Ранее Центральное телевидение Китая показало зал, в котором состоится трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР.

Главы государств разместятся за круглым столом с цветочной композицией в центре. За креслами установлены флаги России, США и Китая. Зал государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» также украшает полотно с изображением горного пейзажа в традиционном китайском стиле. Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности. Москва также не исключала, что на переговорах затронут ситуацию на Украине.