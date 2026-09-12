Путин прибыл на заседание саммита БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин прибыл на основное заседание 18-го саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встречает прибывающих на заседание глав государств в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан». Помимо Путина и Моди, в заседании ожидается участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, президента Индонезии Прабово Субианто, президента Ирана Масуда Пезешкиана, председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамафосы и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

ОАЭ на встрече представит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. От Бразилии и Саудовской Аравии будут присутствовать министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Кроме того, на заседание приглашены небольшие делегации от каждой страны. Россию в таком формате представят заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участники встречи планируют обсудить наиболее актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, итоги 20-летнего взаимодействия стран БРИКС в различных сферах, а также перспективы реализации совместных проектов. Отдельное внимание будет уделено реформированию системы глобального управления и укреплению многосторонности в международных отношениях.

Владимир Путин находится в Индии с 11 по 13 сентября. Накануне президент России выступил на Деловом форуме БРИКС и провел встречи с зарубежными коллегами, в том числе с Нарендрой Моди. В течение дня российскому лидеру также предстоит провести ряд двусторонних переговоров.