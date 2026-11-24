Президент России Владимир Путин распорядился ускорить возведение автомобильного пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский. Данное требование вошло в официальный перечень поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток, состоявшейся 2–3 сентября 2026 года.

Согласно тексту документа, ответственным за наращивание темпов строительства назначен федеральный кабинет министров совместно с правительством Хабаровского края. Одновременно этим же органам власти при участии профильных организаций поручено проработать перспективы развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей.

Кроме того, отдельное поручение из утверждённого перечня адресовано Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Надзорному ведомству предстоит организовать проверку соблюдения законодательства в процессе строительства автомобильного погранперехода на Большом Уссурийском.