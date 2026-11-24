Российский лидер Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре РФ провести проверку соблюдения законодательства при строительстве автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

«Провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ходе строительства автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на острове Большой Уссурийский», - говорится в перечне поручений президента, которые были по итогам его поездки во Владивосток в сентябре.

Путин потребовал предоставить ему доклад по этому вопросу до 25 декабря.