Россия и Бруней на протяжении многих лет успешно развивают сотрудничество по различным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

Глава государства напомнил, что в октябре страны отметили 35-летие установления дипломатических отношений.

«За это время прошли достаточно большой путь развития наших контактов», — сказал он.

Путин отметил, что нынешний объем товарооборота пока остается небольшим, однако динамика торговли положительная. По его прогнозу, в 2026 году этот показатель превысит миллиард долларов. Президент также указал на перспективы взаимодействия в сфере финансовых отношений, которые, по его словам, создают возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Султан Брунея находится в России с государственным визитом. Во вторник у трапа самолета его встретил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Визит проходит в год 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Они были установлены 1 октября 1991 года.