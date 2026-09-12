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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Песков: неизвестно, поедет ли Путин на саммит G20 в США

Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Кремле ещё не знают, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы — неизвестно, поедем ли туда, в Майами», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что вопрос о поездке Путина в США «даже не обсуждался».

Напомним, следующий саммит «Группы двадцати» пройдёт 14-15 декабря 2026 года.

Ранее Путин, глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди пообщались на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.
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ПолитикаДмитрий ПесковМайамисаммит G20Владимир ПутинСША
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