Песков: неизвестно, поедет ли Путин на саммит G20 в США

В Кремле ещё не знают, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы — неизвестно, поедем ли туда, в Майами», — ответил Песков на соответствующий вопрос.



Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что вопрос о поездке Путина в США «даже не обсуждался».



Напомним, следующий саммит «Группы двадцати» пройдёт 14-15 декабря 2026 года.

Ранее Путин, глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди пообщались на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.