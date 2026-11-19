На встрече в китайском Шэньчжэне российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп коротко пожали друг другу руки и обменялись похлопываниями по плечу, отметила психолог Надежда Шевченко в эфире программы «Мы в курсе» на «Царьграде».

По словам Шевченко, Трамп при встрече назвал Путина другом. Взаимные похлопывания по плечу психолог также расценила как знак радушия.

«Это была демонстрация, что перед ним друг: мол, я рад тебя видеть. И в ответ наш президент точно так же похлопал его по плечу, когда они встречались на фотографию со всеми лидерами», — сказала Шевченко.

Напомним, президенты встретились 18 ноября на приёме, который председатель КНР Си Цзиньпин устроил для участников саммита АТЭС. После рукопожатия Путин и Трамп недолго поговорили и вместе позировали для фотографий.