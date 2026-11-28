Президент Франции Эммануэль Макрон публично признал, что антироссийские санкции в итоге нанесли удар по его собственной стране. По его словам, Россия, ранее закупавшая французскую сельхозпродукцию, после закрытия рынка сама стала крупным экспортёром и конкурентом в этой сфере. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко объяснил, почему Макрон начал признавать ошибки именно сейчас и что на самом деле стоит за сменой риторики.

Признание, которого ждали три года

Заявление французского лидера прозвучало на фоне затяжного экономического давления, которое санкционная политика Запада оказывает на европейских производителей. Макрон прямо указал: закрытие российского рынка для французской сельхозпродукции привело к тому, что Россия не только заместила импорт, но и вышла на мировые рынки в качестве сильного конкурента. Для Франции, традиционно гордящейся своим аграрным сектором, это чувствительный удар — и признание этого факта из уст главы государства звучит как констатация собственного просчёта.

Что стоит за признанием провала

Владимир Оленченко в комментарии aif.ru связал изменение риторики Макрона исключительно с его политическим будущим.

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«Макрон и как человек, и как политик еще в расцвете сил, и ему хочется продолжения, ему хочется остаться в центре внимания европейского и международного. Думаю, он готовит вариант попытки формирования взгляда, приближённого к объективности, для того, чтобы можно было поругать и поучить и правых, и левых, и центристов, и, главное, себя дистанцировать», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что изменения риторики Макрона связаны только с его желанием остаться в политике.

«Сейчас он говорит так, сейчас, как будто не он формировал эти санкции, как будто не он в них участвовал, как будто не он проводил различного рода выпады, не он злоупотреблял антироссийской риторикой, не французские суда задерживали российские и так далее, и тому подобное. Он старается трансформировать свой имидж из такого одержимого русофоба в человека, как любят говорить, стоящего над схваткой. То есть это просто риторика. Это не надо воспринимать как изменения каких-то убеждений, и не надо это рассматривать как применительно к Франции. Ему хочется продолжения, ему хочется быть на ведущих ролях в политике. Макрон и Мерц хотели бы определять, как двигаться Европе. Они пробуют разные варианты, при которых остались бы востребованы в политической жизни Европы, именно Европы, а не своих стран. И более того, им хотелось бы, чтобы статус был европейских лидеров», — отметил собеседник издания.

Русофобское амплуа исчерпало себя

Оленченко обратил внимание на более широкий тренд: от роли русофобов начинают отказываться и другие европейские политики.

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«Сейчас не только у них, но и у других политиков встала проблема того, что амплуа русофобов уже себя исчерпало, и многие на эту роль претендовали. И сейчас многие ищут какие-то варианты, как бы плавно дистанцироваться от этого, но сохранить, скажем, свой интерес и свои амбиции», — добавил он.

Признание Макрона показательно само по себе: санкции, задуманные как инструмент давления на Россию, обернулись усилением конкурентных позиций Москвы на аграрных рынках и ударом по французским фермерам. Однако, как подчёркивает эксперт, смена риторики французского лидера продиктована не пересмотром убеждений, а стремлением сохранить политическое влияние — как своё, так и общеевропейское. Пока одни политики ищут способ плавно дистанцироваться от исчерпавшего себя амплуа русофобов, другие продолжают держаться прежнего курса. Для Франции же цена этой риторической эволюции измеряется не только политическими рейтингами, но и реальными потерями в сельском хозяйстве — и именно это делает признание Макрона столь запоздалым, сколь и показательным.