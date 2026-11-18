Полноформатный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября не запланирован. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что на 19 ноября намечались полноформатные двусторонние переговоры Путина и Трампа. «Нет, это не так», — таков был ответ Пескова. Позже, отвечая на уточняющий вопрос, он отметил: возможно, президенты России и США «кратко пообщаются», однако «пока не получается по времени».

Между тем, согласно информации Associated Press, в четверг Трамп собирается провести двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита АТЭС в Китае. Как передаёт агентство, американский президент хотел бы организовать переговоры с российским лидером в дополнение к уже анонсированной трёхсторонней встрече, в которой примут участие Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп.

Ранее появлялась информация о том, что во время короткой беседы с Трампом в Шэньчжэне Путин поднял большой палец.