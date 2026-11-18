Европейские лидеры обеспокоены встречей лидеров РФ, США и Китая - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, Путин находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе саммита Путин и Трамп пообщаются несколько раз.

Кроме того, на 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопросы, касающиеся «мира во всем мире».

«В Европе обеспокоены встречей лидеров первой (Китай), второй (США) и четвертой (Россия) экономик мира. В Евросоюзе боятся, что Китай, США и Россия, так скажем, поделят мир. Очевидно, что этого не будет. Основные опасения ЕС заключаются в том, что европейские страны остаются в стороне от процесса переговоров стран с крупнейшими экономиками. Они опасаются того, что они же находятся в ниспадающем тренде, остаются, в прямом смысле этого слова, загнивающим Западом», - пояснил эксперт.

Данилин добавил, что страны ЕС боятся еще и того, что перестанут быть нужными Америке.

«Они боятся, что США перенаправят свои усилия на страны Латинской и Северной Америки - Мексику, Канаду. Боятся, что США перенаправят свои усилия на союзничество с теми, у кого больше профита и меньше проблем, именно со странами АТР. В ЕС боятся, что Вашингтон перестанет давить на Россию, и таким образом Европа фактически останется один на один с русскими, которых они в течение последних 13 лет стараются максимально ослабить. Они прямо говорят, что их цель - нанести стратегическое поражение РФ. Всего этого они и боятся», - добавил политолог.

Ранее Путин назвал общую цель России и Китая.