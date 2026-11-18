Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа у самолёта, а встречу Владимира Путина делегировали высокопоставленному чиновнику из-за ночного прилёта российского президента, объяснила эксперт по протоколу и этикету НАДЭП Екатерина Богачёва в комментарии «Царьграду».

Путин прибыл в Китай глубокой ночью. Его встретил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци. По оценке Богачёвой, передача этой функции представителю столь высокого уровня была логичной с учётом времени прилёта.

Трамп прибыл утром, поэтому личное участие китайского лидера во встрече можно было организовать без чрезмерной нагрузки на его график, отметила эксперт.

Богачёва подчеркнула, что в остальном протокол встречи соответствовал самым высоким почестям. Она также обратила внимание на ответственное отношение китайской стороны к соблюдению традиций.