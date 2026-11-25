Президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением, что молдаване, которые, по ее мнению, не уважают государство и совершают направленные против республики действия, заслуживают лишения гражданства.

«Была бы моя воля, гражданства были бы лишены гораздо больше людей, потому что они не уважают это государство и работают против него. <...> Есть много граждан, которые не заслуживают гражданства Республики Молдова. Я бы составила длинный список», — заявила в беседе с Jurnal TV Майя Санду.

Отметим, в декабре 2025 года в Молдавии вступил в силу закон, который позволил лидеру республики принимать решения о лишении гражданства. Майя Санду неоднократно пользовалась этим правом.

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