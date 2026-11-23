Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 30 ноября начнет трехдневный официальный визит в Россию. В ходе поездки он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источник.

Стороны намерены обсудить развитие двусторонних связей в энергетике, оборонной промышленности и торговле. В повестку также войдут вопросы региональной безопасности и инвестиционного взаимодействия.

Для Шарифа эта поездка станет первым официальным трехдневным визитом в Россию на посту премьер-министра.