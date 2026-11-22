В Сети появились фрагменты видеозаписи общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, снятые сразу после завершения трехстороннего саммита в Китае.

Короткий видеоанонс с этими кадрами в воскресенье, 22 ноября, опубликовал в своем канале журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. Репортер уточнил, что полную версию съемки покажут в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Этому формату предшествовала отдельная встреча лидеров России и США в местном Центре международных обменов — она длилась меньше часа и стала первым очным двусторонним контактом глав государств после саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

Подводя итоги трехстороннего саммита в общении с прессой 19 ноября, Владимир Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом как важную страницу в истории дипломатии и выразил надежду, что подобный диалог на высшем уровне получит дальнейшее развитие.