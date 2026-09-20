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Постпред США заявил о попытках Трампа урегулировать конфликт на Украине

Daniel Heuer / Reuters
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп стремится добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский дипломат сообщил в интервью Breitbart News.

По словам Уолтца, Трамп намерен использовать предстоящее выступление на Генеральной Ассамблее ООН для обсуждения вопросов суверенитета и мирных соглашений. В частности, президент США может рассказать о договоренностях, заключению которых он содействовал в течение последнего года, а также о переговорах, которые продолжаются.

Кроме украинского конфликта, как отметил Уолтц, в своей речи Трамп планирует затронуть и другие международные и технологические темы. Среди них дипломат назвал иранскую ядерную программу, развитие искусственного интеллекта и роль государства в регулировании этой сферы.

Ранее сообщалось, что Трамп в настоящий момент не планирует проведения отдельной встречи с Владимиром Зеленским в рамках своего предстоящего визита в Нью-Йорк.
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