«Дания не может». Трамп объявил о сделке и вводе войск в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении принципиального соглашения с Данией и Гренландией, которое может кардинально изменить архитектуру безопасности в Арктике. Согласно озвученным договоренностям, Вашингтон получает постоянные полномочия в сфере обороны и стратегической защиты крупнейшего острова мира, который в последние годы стал одним из важнейших геополитических центров соперничества мировых держав.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в своей социальной сети Truth Social, назвав соглашение историческим шагом для обеспечения стабильности в Арктическом регионе. По словам Трампа, США смогут на постоянной основе заниматься вопросами безопасности Гренландии, а в настоящее время ведется работа над юридическим оформлением соглашения и получением гарантий его бессрочного характера со стороны Копенгагена. Ожидается, что окончательное подписание документа состоится в рамках одной из ближайших сессий Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Если соглашение будет подписано, то оно станет одним из наиболее значимых военно-политических решений в Арктике за последние десятилетия.

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Масштабное военное присутствие

Одним из ключевых элементов сделки станет расширенное американское военное присутствие на территории Гренландии, принадлежащей Дании. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены незамедлительно приступить к развертыванию крупных военных сил в нескольких районах острова. Причем, по словам главы Белого дома, американская сторона уже определила территории, подходящие для размещения инфраструктуры и военных объектов и не собирается требовать денег из оборонного бюджета Дании.

Трамп особо отметил, что после вступления соглашения в силу ни одно иностранное государство не сможет разместить на острове военные базы, направить туда значительные воинские контингенты или осуществлять стратегически важные инвестиции без предварительного письменного согласия Вашингтона. Таким образом, США фактически получают право контролировать безопасность и стратегическое развитие территории, имеющей огромное значение для обороны Северной Атлантики и Арктики.

«Дания не может защитить»

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя содержание соглашения, заявил, что причиной достигнутых договоренностей стали ограниченные возможности Дании по обеспечению безопасности региона. По его словам, и Копенгаген, и власти Гренландии осознают, что не располагают достаточными финансовыми ресурсами для защиты острова в случае возникновения серьезной угрозы или военного кризиса.

Рубио отметил, что США обладают необходимыми возможностями, военной инфраструктурой и финансовыми ресурсами для гарантирования безопасности территории. По мнению американской администрации, речь идет не только об интересах Вашингтона, но и о защите союзников по НАТО, поскольку Гренландия занимает стратегически важное положение между Северной Америкой и Европой.

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Давний интерес

Интерес администрации Трампа к Гренландии не является новым. Еще несколько лет назад президент США публично обсуждал возможность приобретения острова, что вызвало широкий международный резонанс и резкую реакцию со стороны датских властей.

В течение 2026 года сообщения о растущем американском влиянии в Гренландии появлялись регулярно. Весной СМИ сообщали о закрытых переговорах между Вашингтоном и Копенгагеном относительно расширения военного присутствия США на острове. По данным публикаций, американская сторона рассматривала возможность создания сразу нескольких новых военных объектов на юге Гренландии.