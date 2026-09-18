Типичный скандал. Из-за педофила может сорваться встреча Трампа и Бернема

Между США и Великобританией разгорается дипломатический скандал из-за того, что американцы провели тайную операцию по вывозу из своего посольства в Лондоне дипломата, обвиняемого в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми. Британцы настаивают, что у американских спецслужб нет полномочий проводить обыски и аресты на территории Великобритании. Вашингтону протесты безразличны.

Британские власти шокированы

Как сообщает британская пресса, из-за скандала под угрозой — запланированная встреча премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая должна была состояться через неделю.

Британские чиновники активно высказывают возмущение, правда, анонимно. Так, один сотрудник резиденции британского премьер-министра заявил, что действия американцев «возмутительны». Дело дошло до главы МИД Британии Марка Роули. Месть из загробного царства. КНДР готовится к покушению американцев на Кима Подробнее

Однако американцы все обвинения отвергают.

«Мы действовали решительно. Если бы мы подождали, дело бы затянулось на недели и месяцы», — невозмутимо заявил британскому таблоиду The Sun американский дипломат.

Для вывоза дипломата американцы использовали британскую авиабазу

Тайная операция была проведена в конце августа.

25 августа 2026 года американские сотрудники (предположительно, охраняющие посольство морские пехотинцы) на основании ордера суда США ворвались в квартиру дипломата в лондонском районе Патни. У него изъяли электронные устройства, а самого чиновника под военным конвоем доставили на авиабазу Фэрфорд, откуда на грузовом самолете Boeing 747 переправили в США. Что примечательно, Фэрфорд – это британская военная база, но ее активно используют американские ВВС.

Под расследование дипломат попал после того, как в США началось следствие в отношении его брата, который пересылал ему сексуальный контент с детьми. Американские правоохранители отследили цифровой след до Лондона. Устроил «клан педофилов»? Как мир отреагировал на захват Мадуро? Подробнее

В Скотленд-Ярде заявили, что их поставили в известность об операции пост-фактум — уже после того, как дипломат покинул воздушное пространство страны.

Хотя подозреваемый обладал дипломатическим иммунитетом от преследования британскими законами (согласно Венской конвенции), Лондон настаивает на том, что расследование преступлений, совершенных на территории королевства, должно проходить по местным правовым процедурам.

Но американские власти вновь поставили собственное право выше местного.