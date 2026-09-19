Трамп не планирует встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН

Лидер США Дональд Трамп в настоящий момент не планирует проведения отдельной встречи с Владимиром Зеленским в рамках своего предстоящего визита в Нью-Йорк, где будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Как отмечается в публикации, по данным на 19 сентября, никакого официального подтверждения о планируемых переговорах между Трампом и Зеленским нет. Это подтвердили два высокопоставленных украинских чиновника, которые хорошо осведомлены о текущей ситуации.

Кроме того, на данный момент имя Зеленского отсутствует в списке мировых лидеров, с которыми Трамп собирается провести двусторонние консультации во время своей поездки в Нью-Йорк.

Ранее временно исполняющий обязанности посла Украины в Соединенных Штатах Денис Сеник высказывал предположение, что такая встреча между Зеленским и Трампом вполне возможна в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.