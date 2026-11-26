Западные страны, поддерживающие Украину, поставляют ей вооружение, в том числе химического профиля, а также участвуют в подготовке диверсий против России. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Дипломат выступил на 31-й сессии Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит в Гааге с 23 по 27 ноября. Трансляция заседания велась на сайте ОЗХО.

По словам Тарабрина, западные государства не только осуществляют военные поставки и обучают украинскую сторону, но и участвуют в планировании диверсионных операций против РФ.

В подтверждение своей позиции Тарабрин сослался на заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В интервью изданию Kyiv Post в марте 2024 года она призывала позволить Украине «использовать всевозможные оружия и всевозможные тактики».