Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас, сравнившей историю Ирландии и Британии с ситуацией вокруг прибалтийских республик.

С соответствующей речью она ранее выступила в Дублине. Российский дипломат удивился оценке Каллас в отношении указанных территорий. Ульянов был поражён утверждением главы европейской дипломатии о том, что Ирландии будто бы повезло иметь такого соседа, как Британия.

«Похоже, глава внешнеполитической службы Евросоюза даже не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков», — написал постпред в своём Telegram-канале.

Он назвал слова Каллас примером неудачного обращения к историческим параллелям. Ульянов напомнил, что стремление Британии к господству приводило к политическим конфликтам, ограничениям и борьбе ирландского народа за независимость.

Постпред выразил мнение, что такими историческими фактами нельзя пренебрегать в речах высокопоставленных европейских чиновников. Он также посоветовал Каллас тщательнее готовиться к своим выступлениям.

Напомним, в феврале председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что некоторые заявления главы европейской дипломатии противоречат здравому смыслу и историческим фактам. Спикер нижней палаты российского парламента также призвал Каллас провериться у психиатров. Так он отреагировал на её утверждения о том, что «за последние 100 лет» Россия якобы нападала на 19 стран.