Депутат Европарламента от Польши Кшиштоф Брейза направил официальный запрос в канцелярию президента страны Кароля Навроцкого. Он потребовал разъяснить обстоятельства передачи американскому лидеру Дональду Трампу необычного подарка, который представлял собой янтарный трон.

Поводом для обращения стала публикация Брейзы в социальной сети X*, в которой он обратил внимание на отсутствие публичной информации о подарке. Европарламентарий выразил недоумение по поводу того, почему польский президент не сообщил общественности о передаче американскому коллеге этого предмета.

«Как вы думаете, почему Кароль Навроцкий постеснялся сообщить общественности, что именно этот янтарный трон он подарил президенту Трампу на день рождения? Я только что направил в канцелярию президента вопросы по этому поводу», — написал евродепутат.

В связи с возникшими вопросами политик направил в президентскую канцелярию официальный запрос. Он намерен получить разъяснения о том, действительно ли Навроцкий преподнес Трампу янтарный трон на день рождения.

Ранее сообщалось, что Трамп стал обладателем роскошного кресла из янтаря, преподнесенного ему польским лидером Каролем Навроцким.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.