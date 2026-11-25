Переговорная повестка администрации Дональда Трампа по Украине формируется совместно с европейцами, заявил «Росбалту» политолог Максим Жаров.

Он обратил внимание на постоянные консультации американских представителей с европейскими советниками по национальной безопасности. Такие контакты проходили до и после переговоров в Абу-Даби, встреч в Кремле и саммита в Шэньчжэне. По оценке Жарова, это свидетельствует о плотном сопровождении действий Вашингтона со стороны Европы.

«Поэтому европейцы добиваются того, чтобы они были включены непосредственно в переговорный процесс. Не как сейчас, когда с ними говорят в кулуарах до и после главных встреч, а чтобы они прямо за столом могли что-то свое высказывать», — пояснил политолог.

Жаров также оспорил тезис об ослаблении европейского влияния. По его мнению, до конца года стороны продолжат обсуждать условия непосредственного участия европейцев в переговорах, поскольку декларируемые ими положения не устраивают Россию.